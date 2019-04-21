Muhtarı bıçaklayan şahıs tutuklandı Karacabey’de Emirsultan Mahallesi Muhtarı Sinan Çolak’ın bıçaklanarak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karacabey’de Emirsultan Mahallesi Muhtarı Sinan Çolak’ın bıçaklanarak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ebubekir B. (23) ile Emirsultan Mahallesi Muhtarı Sinan Çolak arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Genç tarafından bıçaklanan muhtar ağır yaralandı. Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan muhtar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kanaması durdurulamayan Muhtar Sinan Çolak, acil ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Emirsultan Mahallesi Muhtarı Sinan Çolak’ı bıçakladığı iddia edilen Ebubekir B. (23)’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ebubekir B., Karacabey Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, tutuklandı

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