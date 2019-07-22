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Muhtardan örnek davranış

Manisa’da kendisini insanlara hizmete adayan muhtar, onlarca çocuğu her gün spor salonuna götürerek mahalle sakinlerinin önemli bir sorununa daha çare olmaya çalışıyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:30
Muhtardan örnek davranış

Manisa’da kendisini insanlara hizmete adayan muhtar, onlarca çocuğu her gün spor salonuna götürerek mahalle sakinlerinin önemli bir sorununa daha çare olmaya çalışıyor.


Aynı zamanda Türkiye Brahma Kulübü Başkanlığına da devam eden Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi Muhtarı Emrah Bilgi, mahalledeki 28 çocuğu spor aktivitelerini yerine getirebilmeleri için kendi aracıyla her gün götürüp, geri getiriyor.



"Zorluklara katlanacağız"


Geçimini genellikle çiftçilikle sağlayan 2800 nüfuslu mahallede spor aktivitesi yapacak yer olmadığı için, çocukların spor çalışmalarına katılabilmeleri amacıyla bu işi kendine görev edinen Selimşah Mahallesi Muhtarı Emrah Bilgi, "Malesef mahallemizde çocuklarımızın spor ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği imkanları bulunmuyor. Biz de bu ihtiyaca duyarsız kalamayarak, eğitimlerini ve sosyal gelişimlerini çok önemsediğim çocuklarımızı Manisa Gençlik Hizmnetleri ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan wushu, kunfu spor merkezinekendi aracımla götürüp getirmeye çalışıyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz, onların sosyal ve kişisel gelişimi için bu tür zorluklara katlanacağız” şeklinde konuştu.



Mahalle sakinleri memnun


Muhtar Bilgi’nin gösterdiği fedakarlıklardan oldukça memnun olan mahalle sakinleri de muhtarlarının; mahallelinin tüm sorun ve beklentilerini, imkanlarını zorlayarak karşılamaya çalıştığını söyleyerek kendisine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:30
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