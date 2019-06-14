Muhtardan en çok kitap okuyan öğrencilere bisiklet

Sinop Kaleyazısı Mahallesi Muhtarı Gökhan Altunel’in muhtarlık adayı olduğunda gerçekleştireceği projelerden birisi olan ‘mahallesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden karnesinde notları en yüksek olan ve ayrıca dönem boyunca en çok kitap okuyup özet çıkaran öğrencilere bisiklet hediyesi’ sözünü yerine getirdi.

Muhtar Altunel yaptığı açıklamada, “Muhtarlığa adaylığımı koyduğum zaman mahalleme bir sözümüz vardı; okul dönemi içerisinde notları en yüksek olan ve en çok kitap okuyup özetini getiren 2 öğrenciye bisiklet hediye edecektik. Bu yıl iki öğrenciye hediyemizi verdik. Bu sözümüz muhtarlıkta ben olduğum sürece her yıl devam edecek. Bir sonraki okul döneminin sonunda Kaleyazısı Mahallesi’nde kitap okumayı seven öğrencilerimizin yarışmamıza katılmalarını bekliyoruz” dedi.

Kaleyazısı Mahallesi’nde ikamet eden 6. sınıf öğrencisi Osman Konukcu ile 3. sınıf öğrencisi Ecem Nallıoğlu, en fazla kitap okuyan ve karne notları en yüksek olan öğrenciler seçilerek bisiklet almaya hak kazandı.