Muhtar seçimi kazandı ama mazbatası ikamet gerekçesiyle verilmedi

Denizli’de muhtarlık seçimini 73 oy farkla kazanmasına rağmen mahallede en az 6 ay ikamet etme şartını yerine getirmediği gerekçesiyle mazbatası verilmeyerek muhtarlığı düşürülen Cemal Mıkıroğlu, şimdi topladığı imzalarla Yüksek Seçim Kuruluna başvurmaya hazırlanıyor. Muhtar adayı kazandığı seçimi ise ikametini 4 gün geç taşıdığı gerekçesiyle kaybetmiş oldu.

Merkezefendi ilçesinin Bereketli Mahallesi’nde, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde muhtarlığa adaylığını koyan Cemal Mıkıroğlu aldığı 340 oy ile seçimleri kazandı. Ancak seçimlerinde 267 oy alan ikinci sıradaki diğer muhtar adayı Nihat Yakalıoğlu ise Mıkıroğlu’nun mahallede 6 ay ikamet etme şartını yerine getirmediğini ileri sürerek itiraz etti. Kararı değerlendiren Merkezefendi 2. İlçe Seçim Kurulu, Mıkıroğlu’nun mahallede oturmadığının tespit edildiğini belirterek, muhtarlık için mazbatayı vermeyerek muhtarlığını düşürdü.

Kendisi için tutulan tutanakta yer alan ikamet taşıma tarihinin 4 gün geç olarak yazıldığını ve kayıtlara geçtiğini iddia eden Mıkıroğlu, “Seçim kurulundan beni aradılar. Gittiğimde hakkımda adres konusunda ikamet etmediğini gerekçe göstererek şikayet olduğunu söylediler. Tam aksine ben ikametimi 6 ay 4 gün önce yani 27 Eylül 2018’de Bereketler Mahallesi’nde annemin evine aktarmıştım. Aynız amanda orada kendi iş yerimiz var yani mahallede tanına ve bilinen bir kişiyim. Bundan dolayı muhtarlığımın iptal edildiğini ikinci en yüksek oy alan kişinin muhtar olduğunu söylediler. Nüfus kayıt örneğimi götürdüm gösterdim ama onlar beni 1 Ekim 2018 tarihinde güncellendiğini söylediler. Bende bunun üzerine polis karakoluna gittim orada ve nüfus da benim tescil tarihim 27 Eylül 2018 görünüyor. Ama onlar 1 Ekim 2018 olduğunu söylüyorlar o da benim ikamet etmediğimi gösteriyor. Onlar bu tarihi nereden buldu merak ediyorum. ‘Kolluk kuvvetlerini mahalleye gönderdiklerini onların sorduğunu ve oturmadığım yönünde beyan alındı’ dediler bana ve buna göre tutanak tutmuşlar. Ben mahalleden imza topladım YSK’ya gönderdim” dedi.