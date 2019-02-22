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Muhtar seçilirse maaşını ihtiyaç sahiplerine verecek

Milas Boğaziçi Muhtarlığı’na adaylığını açıklayan Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Selçuk Yörük, muhtar seçildiği takdirde muhtarlık maaşını ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere vereceğini söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 15:50
Muhtar seçilirse maaşını ihtiyaç sahiplerine verecek

Milas Boğaziçi Muhtarlığı’na adaylığını açıklayan Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Selçuk Yörük, muhtar seçildiği takdirde muhtarlık maaşını ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere vereceğini söyledi.


Milas’a bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde anlamlı ve renkli etkinliklere imza atan Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Selçuk Yörük, Boğaziçi Mahalle Muhtarlığına aday olduğunu açıkladı.


Dernek ve yönetim kurulu olarak mahalledeki sorunlara çözüm sunabilmek için ilgili kurumlara müracaatta bulunduklarını ve Milas’taki kurumlarla koordineli bir şekilde çalışma yürüttüklerini aktaran Boğaziçi Muhtar Adayı Selçuk Yörük, edindiği tecrübeyi yine Boğaziçi halkına hizmet için kullanmak istediğini belirtti.



“Mahalleme gönülden hizmet etmek için muhtar adayı oldum. Koltuk sevdası ya da maaş hesabında değilim.” diyerek muhtar seçildiği takdirde muhtarlık maaşını mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere bağışlayacağını söyleyen Yörük, “Değerli Boğaziçi Mahallesi sakinleri inşallahBoğaziçimizi hakettiği yere birlikte getireceğiz. İki yıl içerisinde yaptığımız bazı etkinlikleri ve mahallemizdeki bizim girişimimizle tamamlanan projeleri sizlere buradan paylaşmak istedim. Bu süreçte Boğaziçi’nde yaşadığımız ortak sorunlarımız olan elektrik, yol, kavşak gibi konularda ısrarlı girişimlerimiz sonuç verdi ve birçok mevcut sıkıntıyı birlikte çözdük. Yine mahallemiz renkli konserlere, kutlamalara ev sahipliği yaptı. Bundan sonra başlayacak ve yarım olan projeleri inşallah muhtarlık dönemimde hep birlikte tamamlayacağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ayrıca muhtarlık dönemimde muhtarlık maaşımı ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere verilmek üzere Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği’ne bağışlayacağım.” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:50
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