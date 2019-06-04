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Muhtar olarak ölmek istemişti olmadı

Sivas’ta 35 yıl aralıksız muhtarlık yapan ancak 31 Mart seçimlerinde girdiği seçimi kaybeden 86 yaşındaki Mehmet Aktaş’ın cenazesinde isteği üzerine selası ’muhtar’ olarak okundu.

04 Haziran 2019 Salı 13:04
Muhtar olarak ölmek istemişti olmadı

Sivas’ta 35 yıl aralıksız muhtarlık yapan ancak 31 Mart seçimlerinde girdiği seçimi kaybeden 86 yaşındaki Mehmet Aktaş’ın cenazesinde isteği üzerine selası ’muhtar’ olarak okundu.


Altuntabak Mahallesi’nde 35 yıldır muhtarlık yapan 85 yaşındaki Mehmet Aktaş, görevi başında ölmek istediği ve selası okunurken “muhtar” denilmesini isteği için ilerleyen yaşına rağmen 31 Mart seçimlerinde tekrar aday oldu. 31 Mart seçimlerini kaybeden Aktaş, iki ay sonra geçtiğimiz gün geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. Aktaş’ın görevi başında ölme isteği gerçekleşmemiş olsa da yakınları selasını muhtar olarak okuttu.


Aktaş’ın damadı Nevzat Yıldız, kayınpederinin muhtar olarak vefat etmek istediğini ancak nasip olmadığını belirterek, “35 yıl aralıksız muhtarlık yaptı. Son seçimde kaybetti. Hep görevi başında ölmek isterdi, nasip olmadı. Selasının böyle okunmasını istemişti, biz de bunu yerine getirdik” dedi.


Aktaş, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı bir açıklamada muhtar olarak ölmek istediğini ve selasında ‘muhtar’ denilmesini istediğini belirtmişti. 31 Mart seçimleri öncesi Aktaş, “35 yılda yorulmadım. İnsan zevkle yapınca yorulmuyor. Bir de bir vaadim var, eski muhtar ölmüş değil de görevdeki muhtar ölmüş diye selam verilsin istiyorum. Vatandaş beni isterse, ölene kadar bırakmayacağım” demişti.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:04
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