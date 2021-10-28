Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent nereli? Millet ittifakı adayı Muhtar Kent mi?

Halk TV programcısı Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen bir ismin Millet İtifakının adayını yapmak istediğini iddia etti. Çapa, o adayın profiline ilişkin ise yurtdışında iş yapmış başarılı bir CEO olduğunu söyledi. Borsatek'in haberine göre; Çapa'nın işaret ettiği ismin Muhtar Kent olduğu iddia edildi. Peki Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent nereli? Muhtar Kent ne iş yapıyor?

Muhtar Kent kimdir?

Ahmet Muhtar Kent, 1952 yılında New York'ta doğmuştur. Babası Necdet Kent dönemin Fransa (Marsilya) Başkonsolosuydu. Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirdi. İngiltere Hull Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdi. 1978 yılında Coca Cola'ya girdi. 1999 yılına kadar bu şirkette çeşitli görevlerde bulundu. 1999 ile 2005 yıllar arasında Efes Pilsen grubunda görev aldı.

2005 yılında Coca Cola Kuzey Asya, Avrasya ve Orta doğu grup başkanı oldu. 1 Temmuz 2008 itibarıyla Coca Cola'nın CEO'su görevine atanmıştır. 23 Nisan 2009 tarihinde Coca Cola'nın Atlanta Merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Başkanı secimlerinde kurul üyelerinin oylarıyla Coca-Cola'nın eski yönetim kurulu başkanı Neville Isdell'in (65) yerini alarak Coca-Cola 'nın Yönetim Kurulu Başkanı Oldu.

Babası Necdet Kent "Türk Oskar Schindler" olarak bilinmektedir. Sebebi ise 2. Dünya Savaşı sırasında, Fransa konsolosu iken kurtardığı 70-80 Türkiye Yahudisidir. Ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir. Galatasaray Spor Kulübü'nün 14277 numaralı üyesidir. Okan Üniversitesinin 2010 yılında verdiği Onursal Doktara Ünvanına layık görülmüştür.