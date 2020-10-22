Muhtar hem devletin hem de milletin temsilcisidir..

Temsilde adaletin sağlandığı, yerel yönetimin ilk sac ayağıdır..



En demokratik seçim muhtarlık seçimidir.. Herhangi bir siyasi parti ve liderin gücünü kullanarak seçime girmez..



Kendi beceri ve hizmeti ile doğrudan seçmenin karşısına çıkar..



Kendisine verilen görev süresi içerisindeki başarı/başarısızlığı doğrultusunda ya tekrar seçilir veya seçilemez..



Başarısız ve mahallelinin istemediği bir muhtarın tekrar seçilme imkanı sıfırdır..



Ülkemizin seçimle tanışması muhtarlık seçimi ile olmuştur.. Muhtar seçilmiş kişi demektir.. 191 yıllık tarihi geçmişi vardır.. İkinci Mahmud hem devletin büyük derdi olan göçü azaltmak, hem de güvenliği ve düzeni daha mükemmel şekilde temin edebilmek maksadıyla 1829’da Üsküdar, Eyüp ve Galata Kadılıkları’na bağlı muhtarlık teşkilâtlarını kurdurdu ama muhtarlar seçimle değil tayinle göreve geldiler. Taşradaki ilk muhtarlık teşkilâtı ise 1833’te Kastamonu’ya bağlı Taşköprü’de kuruldu ve zamanla imparatorluğun değişik bölgelerinde de benzer uygulamaya geçildi.



“Seçim” kavramı ile 1876’da ilân edilen Birinci Meşrutiyet ile tanıştığımız zannedilir ama işin aslı öyle değildir. Türkiye’de seçimlerin geçmişi 1830’lara, İkinci Mahmud’un zamanına kadar gider. Bu konuda arşivlerimizde bulunan en eski bilgi, 1833’ün sonunda Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yapılan muhtarlık seçimleri ile ilgilidir, en eski kayıt da Bolu’da yine 1830’lardaki bir muhtar seçimi belgesidir. Tarihimizin bu ilk seçimi mahallîdir, taşra vilâyetlerinde muhtarları belirlemek için yapılmıştır ve Türkiye’nin seçim tarihi zaten genel değil, mahallî seçimlerle başlar.



CHP’nin tek parti iktidarı döneminde muhtarlıklara ihtiyaç olmadığı belirtilerek Muhtarlıklar kapatılmış. Bir muhtarlığın işini; polis, belediye ve sıhhiye gibi kurumlara devretti. Her muhtarlık için belediye meclislerinin ikişer kişi görevlendirmesini istedi..



Ancak işlerin yürütülememesi üzerine çok partili sisteme geçişle birlikte 1946 yılında muhtarlıklar tekrar açıldı..



İstanbul Nüfus Sayımı’nın 19 Ekim 1829’da yapılması ve bu nedenle yayınlanan Hatt-ı Hümayun’un muhtarlık kurumunun tesisine giden yolu açtığı göz önünde bulundurularak, bu tarihi günden hareketle 19.10.2015 tarih ve 11 sayılı genelgesi ile her yıl 19 Ekim günü bundan böyle “Muhtarlar günü olarak kutlanmaktadır..

Köy muhtarlıklarının yetkisi mahalle muhtarlarına nazaran daha fazladır..



Köy muhtarlıklarının bütçesi vardır.. Köye yatırım yapılacağı zaman köy muhtarının dahilinde yapılır.. Mahalle muhtarlarının herhangi bir yaptırım yetkisi bulunmamaktadır..



Muhtar hem devletin hem de milletin temsilcisidir..