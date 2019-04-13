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Seçim 2019 Sayfası

Muhtar helva dağıttı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 31 Mart mahallî seçimlerinde Hürriyet Mahallesi’ndeseçimleri yeniden kazanan Sıtkı Balcı, muhtarlar ve protokole helva dağıttı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 13:23
Muhtar helva dağıttı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 31 Mart mahallî seçimlerinde Hürriyet Mahallesi’ndeseçimleri yeniden kazanan Sıtkı Balcı, muhtarlar ve protokole helva dağıttı. Programa Kaymakam Yalçın Yılmaz da katıldı.


Orhangazi’de mahallî seçimlerde Hürriyet Mahallesi’nde muhtarlığı yeniden kazanan Sıtkı Balcı, seçim sonrasında dün cuma namazı sonrasında helva yaptırdı. Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, İlçe Müftüsü Yusuf Tuna ve bütün mahalle muhtarlarının katıldığı programda eski aşçı olan Sıtkı Balcı, kendi yaptığı helvayı misafirlere ikram etti.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 13:23
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