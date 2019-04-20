Muhtar hayatını kaybetti 31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeni Besni Mahallesine Muhtar seçilen Aydın Zengi, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeni Besni Mahallesine Muhtar seçilen Aydın Zengi, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

31 Mart seçimlerinde Yeni Besni Mahallesinden muhtar seçilen ve 1 hafta önce trafik kazası geçiren Aydın Zengi, 1 hafta önce Kahramanmaraş Narlı Kavşağında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Muhtar Aydın Zengi, Kahramanmaraş’ta kaldırıldığı hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.

Muhtar Zengi’nin cenazesi memleketi Besni İlçesine getirerek Tuğsuzlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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