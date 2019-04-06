0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Muhtar Eren’den bir kişiye teşekkür yemeği

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Saltukgazi Mahallesi’nin muhtarı seçilen İhsan Eren, bin kişiye yemek verdi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 10:10
Muhtar Eren’den bir kişiye teşekkür yemeği

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Saltukgazi Mahallesi’nin muhtarı seçilen İhsan Eren, bin kişiye yemek verdi.


31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde 2 bin 150 nüfuslu Saltukgazi Mahallesi’nde yarışan 7 aday arasında muhtar olarak seçilen İhsan Eren, vatandaşlara teşekkür yemeği verdi. Saltukgazi Mahallesi Bozkurtlar Camisindeki taziye evinde düzenlenen yemekte misafirlere etli kavurma, pirinç pilavı ve yoğurt ikram eden Eren, bin kişiye yemek ikramı yapıldığını söyledi. Çiçeği burnunda muhtar İhsan Eren, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik sofrasında mahalle halkıyla bir olmak istedik. Çok şükür seçim kazasız belasız bitti. Ben ve ailem, Saltukgazi Mahallesi sakinlerine teşekkür olarak bir sofra açmak istedik. Seçim bitti, artık birlik olma zamanıdır. Birlik beraberlik soframıza iştirak eden tüm mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Onlara layık bir muhtar olmak için gece gündüz çalışacağım” dedi.


Saltukgazi Mahallesi sakinleri ise, Muhtar İhsan Eren’in bu nazik yemek davetinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, “Biz mahalle sakinlerini bu birlik beraberlik sofrası etrafında bir araya getirdi. Mahallemizde çok sevilen bir insandır. Kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 10:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atletizm Geliştirme Projesi bölge müsabakalarında Liceli sporculardan büyük başarı
    1. Atletizm Geliştirme Projesi bölge..
    2. CHP’li başkandan gazetecilere ziyaret
    3. Türk Hava Yolları Atatürk..
    4. Ekmeğe de ‘helal’ sertifikası
    5. ‘Genç Şehir’ projesinde başvurular..
    6. Irak Başbakanı Abdülmehdi, Tahran’da
    7. Türk Süsleme Sanatları sergisi..
    8. Kocaeli’de bahar temizliği başladı
    9. Meslek Fabrikası çiçek açtı
    10. Helal ve tayyib ürün arayışlarının..
    11. Hakkari’de 15 günlük yasak
    12. Mahallenin sultanları ’kadın muhtarlar’
    13. Tekirdağ’da demir hırsızına polis..
    14. Prof. Dr. Büyükçelik: “Kanser..
    15. Başakşehir ve Konyaspor, Süper Lig’de..
    16. Trabzonspor’da, Nwakaeme seriye bağladı
    17. Gratis, Türkiye’de 600 mağazaya ulaştı
    18. Muhtarlığı bir oyla kazandı, oturduğu..
    19. Çorum'da feci kaza! Araç şarampole..
    20. Muhtar Eren’den bir kişiye teşekkür..
    21. Quick Sigorta acenteleriyle Afyon'da..
    22. HDP’li Diyarbakır Büyükşehir..
    23. Whatsapp web telefondan telefona nasıl..
    24. Kar yağışı yerini yağmura bıraktı
    25. Başkan Akay: "Kayseri Şeker sektörün,..
    26. Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş..
    27. Hububat üreticisine uyarı
    28. Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Polis..
    29. Ahşap gemi yapımı ona terapi gibi..
    30. Kilisli Avukatlar, Baronun düzenlediği..
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'defter' eleştirisine pişkin cevap
    İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'defter' eleştirisine pişkin cevap