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Yerel Muhtar, belediyeye başkanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay
Yerel

Muhtar, belediyeye başkanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay

Adana’da bir muhtar, belediyede greyder operatörü olarak çalışan şahsı rehin aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkilerin ardından videonun şaka amaçlı olduğunu ve silahın da kurusıkı olduğunu söyleyen muhtar kafaları karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:31:00 - 2020-09-06 14:45:09
Muhtar, belediyeye başkanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay

Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Arif Işık, mahallesinde yol çalışması yapılmadığı gerekçesiyle Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan greyder operatörünü silahlı rehin aldı ve hizmet görmek istediklerini söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından muhtar Mehmet Arif Işık’a çok sayıda tepki mesajı geldi.

Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan mahalle muhtarı Mehmet Arif Işık, görüntüleri şaka amacıyla çektiklerini ileri sürdü.

Söz konusu görüntülerde Işık, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın göreve geldiğinde yol yapacağı için sevindiklerini ama yolların yapılmadığını söylüyor.

Gelen tepkilerin ardından Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan muhtar Mehmet Arif Işık, videonun şaka amaçlı olduğunu, tabancanın ise kurusıkı olduğunu iddia etti.

Söz konusu “rehin alma” olayına ilişkin jandarma veya polise yönelik herhangi bir şikayetin de olmadığı öğrenildi.

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