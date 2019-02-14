Muhtar adaylarından oy pusulalarına itiraz

Malatya’da bir gurup muhtar adayı İl Seçim Kuruluna giderek, 31 Marta’ki yerel seçimlerde oy pusulalarında muhtar fotoğraflarının da olması için başvuru yaptı.

Adliyeye giden muhtarlar, pusulalarda karışıklık olmaması için böyle bir başvuru yaptıklarını ifade ederek, bütün muhtarların bu konuda kendilerine destek vereceğine inandıklarını söyledi. Adliye çıkışı muhtarlar adına bir açıklama yapan, Aslantepe Mahalle Muhtar Adayı Tolga Toy, aynı mahallede iki muhtar adayının isminin aynı olması durumunda seçmenlerin doğru tercih yapamayacağını ifade ederek, "Örneğin Çukurdere adayımız Mehmet Fatih Gönültaş ve mevcut muhtarın soyadları aynı olması kendi mahallelerindeki seçmenler arasında kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Bu karışıklığın giderilmesi adına muhtarlık oy pusulalarında fotoğrafa yer verilmesi ve bu konuya farkındalık kazandırmak amacıyla Malatya’daki farklı mahallelerden genç arkadaşlarımızla Malatya İl Seçim Kurulu Başkanlığına dilekçemizi verdik. Bu konuda Türkiye’deki tüm siyasilerin, muhtarların, muhtar adaylarının da bizlere destek vereceklerini ümit ediyoruz” diye konuştu.