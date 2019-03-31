0553 313 94 23

Muhtar adayları arasında bıçaklı kavga

Mardin’in Dara Mahallesinde muhtar adayları seçim yarışında şiddete başvurdu.

31 Mart 2019 Pazar 13:06
Muhtar adayları arasında bıçaklı kavga

Mardin’in Dara Mahallesinde muhtar adayları seçim yarışında şiddete başvurdu. 3 muhtar adayı bıçakla birbirini yaralarken, kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri havaya ateş ederek tarafları ayırdı.


Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesinde muhtar adayları arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre muhtar adayları İbrahim Bilgiç, İsmail Bilen ve ismi öğrenilemeyen bir başka muhtar adayı kişi arasında yaşanan sözlü tartışmada önce arbede yaşandı, ardından bıçaklar çekildi. Olay yerine gelen Akıncılar Jandarma Komutanlığı ekipleri toplanan grubu havaya ateş açarak dağıtırken yaralanan 3 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Genç oyunu kullandı
    1. Başkan Genç oyunu kullandı
    2. Şehit ailelerine ve yakınlarına oy..
    3. AK Parti Belediye başkan adayı trafik..
    4. Adana'da seçim kavgası
    5. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    6. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    7. Kadıköy'de muhtar adayları yakınları..
    8. Kaymakam Pişkin ve Başkan Şahin oyunu..
    9. Beşparmak Kahramanından birlik mesajı
    10. Oy kullanmak için sıra beklerken kalp..
    11. Denizli’de 5 büyüklüğünde deprem
    12. 'Dedelerin dedesi', 105 yaşında oy..
    13. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    14. Başakşehir’de ‘Engelsiz’ seçim
    15. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    16. AFAD:"Denizli, Acıpayam’da 4,9..
    17. Denizli'de 4,9 büyüklüğünde deprem
    18. Bekçiler ilk kez yerel seçimlerde..
    19. Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan..
    20. Ortaca’da adaylar oylarını kullandı
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin