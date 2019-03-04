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Muhtar adayının pankart açtığı okulun müdürü açıklama yaptı

Afyonkarahisar’da Okul Aile Birliği Başkanı bir muhtar adayının pankart açtığı okulun müdürü açıklama yaptı.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:38
Muhtar adayının pankart açtığı okulun müdürü açıklama yaptı

Afyonkarahisar’da Okul Aile Birliği Başkanı bir muhtar adayının pankart açtığı okulun müdürü açıklama yaptı.


Afyonkarahisar’da bir muhtar adayının Aile Birliği Başkanı olduğu okulda pankart açıp sosyal medyada paylaşması büyük tepki toplarken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idaresi hakkında soruşturma açılmıştı.


Afyonkarahisar Kocatepe Anadolu Lisesi Müdürü Basri İşlek olaya ilişkin açıklamada bulanarak, konudan haberinin olmadığını ve izin vermediği halde toplantı sonrası böyle bir olayın yaşandığını iddia etti. İşlek yaptığı yazılı açıklamada, “Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığı bir günde üyemiz ve aynı zamanda mahalle muhtarı adayı olan kişinin toplantı sonrası haberim, bilgim ve iznim olmadan afiş açarak fotoğraf çekildiğini ve bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştığını öğrendim. Muhtar adayı ile paylaşımından haberdar olduktan sonra görüşerek paylaşımını kaldırmasını istendi. Okul içinde bu tür eylemlerin yanlışlığı kendisine bildirildi ve kendisi ikaz edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:38
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