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Muhtar adayından teknolojik vaatler

Eskişehir’de doğup büyüdüğü mahallesinden muhtar adayı olan Gökhan Söğütoğlu, seçim öncesi teknolojik vaatlerde bulundu.

19 Şubat 2019 Salı 09:59
Muhtar adayından teknolojik vaatler

Eskişehir’de doğup büyüdüğü mahallesinden muhtar adayı olan Gökhan Söğütoğlu, seçim öncesi teknolojik vaatlerde bulundu. Genç muhtar adayı, seçilmesi halinde mahallesine hem karadan hem de havadan hakim olacağını söyledi.


Eskişehir’in Ertuğrulgazi Mahallesi muhtar adayı olan Gökhan Söğütoğlu, yerel seçimler öncesinde mahallesini çektiği filmlerle tanıtıyor. Söğütoğlu, muhtar olarak seçilmesi halinde teknolojinin olanaklarını kullanarak doğup büyüdüğü mahalleye hem karadan hem de havadan göz kulak olacağını belirtti. Genç muhtar adayı, hemen her gün mahallesinin sorun ve eksiklerini havadan drone yardımıyla, yerde ise kullandığı gimbal aracılığıyla kayda alıyor.



“İnsanların sorunlarını drone ile çözüme ulaştırmaya çalışmak istiyorum”


Konuyla ilgili konuşan Gökhan Söğütoğlu, muhtar adayı olarak teknolojiyi kullanmak istediğini belirterek, “Yaklaşık 5 yıldır drone kullanıyorum. Drone ile Eskişehir’de çeşitli tanıtım filmleri hazırladım, çeşitli projelerimiz oldu. Mahallemi drone ile tanıttım. Şimdi muhtar adayı olarak teknolojiyi kullanmak istiyorum. Hem drone hem de sosyal medya hesaplarından insanların sorunlarını çözüme ulaştırmaya çalışmak istiyorum. Şimdi artık teknoloji devrindeyiz. Sorunları sadece yazılı kağıtla hemen çözüme ulaştıramayacağımızı düşündüm. Görsel olarak da sorunları, örneğin kaldırımlarda, yollarda bir hata olduğu zaman onları çekip belediyelere görsel bir şekilde sunmak istiyorum. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde çözüme ulaşır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Nasip olursa drone yarışlarını mahallemize taşımayı planlıyorum”


Ayrıca Söğütoğlu, mahallede gençlere yönelik teknolojik aktiviteler de yapmak istediğini söyleyerek, “Mahallemizin güzelliklerini çekimler yaparak kısa kısa tanıtım filmleri hazırlayacağım. Bu tanıtım filmlerinde mahallemizi tanıtmayı düşünüyorum. Gerekirse yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımız bu tanıtım filmlerini izleyerek bir nevi hasret giderecekler. Aynı zamanda dronela alakalı aktiviteler yapmayı planlıyorum mahallemizde. Gençlere yönelik olacak tabii bu. Türkiye’de zaman zaman drone yarışları oluyor. Nasip olursa belki bu drone yarışlarını mahallemize taşımayı planlıyorum. Uygun bir platform, mekan bulabilirsek. Hem mahalle tanıtımımız için hem şehrimizin tanıtımı için çok güzel bir proje olacağını düşünüyorum. Mahallemize yeni bir soluk getirmeyi planlıyorum. Mahallemiz artık daha teknolojik, daha güzel olacak. Herkes mahallemizi tanıyacak, mahallemizin güzelliklerini görecek. Hem Eskişehir’de hem Türkiye’de tanınan bir mahalle olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:59
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