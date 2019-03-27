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Muhtar adayı Kapankaya kapı kapı geziyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 31 Mart’ta yapılacak muhtarlık seçimlerinin yaklaşması ile muhtar adayları da seçim çalışmalarını hızlandırdı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:19
Muhtar adayı Kapankaya kapı kapı geziyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 31 Mart’ta yapılacak muhtarlık seçimlerinin yaklaşması ile muhtar adayları da seçim çalışmalarını hızlandırdı. Çay Mahallesinde muhtar adayı olan Zeki Kapankaya, hiç durmadan gece gündüz mahalleyi gezerek, kendisi için oy istiyor.


31 Martta yapılacak olan yeril seçimlerde muhtarlık adayları büyük bir yarış içinde. Düzce’nin Çay Mahallesinde Muhtar Adayı olan Zeki Kapankaya “Ben değil biz olmak için geliyoruz” sloganı ile sokak sokak gezerek çalmadık kapı bırakmıyor.


Kapankaya, "Muhtarlık çalışmaları halkımızın da desteğiyle gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarda halkımızın teveccühü çok yüksek. Buda bizleri mutlu ediyor. Kazanan mahallemiz olsun“ diyerek Çay Mahallesi halkında destek istiyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:19
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