Muhtar, 80 yaşındaki amcayı susuz bıraktı, kaymakam kapıdan kovdu

Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar için büyük bir risk oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar için özel kısıtlamalara gidildi.

80 yaşındaki adam pandemi döneminde susuz bırakıldı

Pandemi döneminde Karabük'ün Yenice ilçesinden yaşayan 80 yaşındaki Kadir K. isimli yaşlı susuz bırakıldı.

Şimşirlik mevkiinde tarlasının 10 metre yakınında 250 bin TL harcayarak yaptığını su deposunun köy muhtarı İhsan Kurt tarafından yıkıldığını ifade eden Kadir K. savcılığa şikâyette bulundu.

‘Seni polis ile dışarı attırırım’

Daha önce Karabük İl Özel İdaresine ve Yenice Kaymakamlığı'na çok kez başvuruda bulunduğunu hatta kaymakam Yasin Erdem'in “Bir daha gelme seni polis ile dışarı attırırım” dediğini öne süren Kadir K.'nın tek talebi ise 50 yıla yakın emek verdiği tarlasını sulayabilmek, yeme içme ve temizlik ihtiyaçlarını giderebilmek.

‘Cami suyunu kesti’ iddiası

Ölümcül salgın nedeniyle 2 defa karantinaya alınan köyde cami ve bazı evlerin suyunun muhtar tarafından kesildiği, vatandaşların kendisinden şikayetçi olmaları üzerine suların yeniden takıldığını da iddialar arasında yer alıyor.