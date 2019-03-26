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Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş için Sivas'ta anma programı düzenlendi - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Bu bedendeki canlar olduğu sürece mücadeleye yılmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz. Şehadet süreciyle de ilgili hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu hesabı ahirete bırakmayacağız. Bizim hassasiyetimiz hukuk içerisinde bu işi çözmek ve yol almaya başladık"

26 Mart 2019 Salı 23:50
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı

SİVAS (AA) - Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu vefat eden BBP'nin Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş için Sivas'ta anma programı düzenlendi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şehitleri Anma" programında yaptığı konuşmada, helikopterin düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi rahmet, minnet, özlem ve saygıyla andığını söyledi.

Yazıcıoğlu ile yol arkadaşlığı yapmış olmanın haklı gururunu yaşadığını dile getiren Destici, "BBP harekatının mensupları, Alperenler onları unutmadı, unutmayacak ve asla unutturmayacak. Onların davalarını yaşatacağız. Yarınlara inşallah daha güçlü bir şekilde bu emaneti taşıyacağız." dedi.

- "Bizim hassasiyetimiz hukuk içerisinde bu işi çözmek"

Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayallerinin herkesin hayali olduğunu aktararak, onun hayallerini gerçekleştirinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. BBP'liler olarak Yazıcıoğlu'nun ideallerini gerçekleştirmeyi amaç edindiklerini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Bu bedendeki canlar olduğu sürece mücadeleye yılmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz. Şehadet süreciyle de ilgili hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu hesabı ahirete bırakmayacağız. Bizim hassasiyetimiz hukuk içerisinde bu işi çözmek ve yol almaya başladık. Yargıtay, yaptığımız görüşmeler ve müracaatlar neticesinde, Cumhuriyet Başsavcılığından 9 üst dereceli memurla ilgili verilen takipsizlik kararını kaldırttırdı, iddianame hazırlandı ve şu anda o 9 kişi Yargıtay 5. Dairesinde yargılanmaya başlandı.

Göksun'da, bu helikopter üzerindeki GPRS aletlerini söken sanıkların davası vardı. Bizi oraya müdahil dahi etmemişlerdi ama bu dönemde yine bizim girişimlerimizle şimdi hem aileler, hem partimiz o davaya müdahil oldu. İki mahkemedir avukatlarımız oradalar ve orayı da takip ediyorlar. Kahramanmaraş'taki ara soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararı da yine girişimlerimizle kaldırıldı. Hiç şüpheniz olmasın orada da iddianame hazırlanıyor ve önümüzdeki günlerde kabul edilecek, orada da mahkeme açılacak ve bu işte hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar yargı önüne çıkacak ve hesabını verecekler."

Bütün bu süreçleri takip edeceklerini vurgulayan Destici, davaya ve harekete sahip çıkacaklarını dile getirdi.

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanet bıraktığı kara sevdasının Sivas olduğunu söyleyerek, "İşte şimdi o emaneti geri alma sırası geldi. Allah'ın izniyle o emaneti geri alacağız. Sivas'taki bütün BBP'liler ve Alperenler bir yumruk haline gelmiş." diye konuştu.

Destici, program sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşadı.

Tiyatro gösterisinin de sunulduğu programa, helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri, BBP Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:50
  1. - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
  2. Muhsin Yazıcıoğlu
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