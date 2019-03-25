Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:- "Siyaset hayatı boyunca demokrasinin, hak ve adaletin yanında duran, vatan ve millet sevdalısı, dava adamı, Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum"25 Mart 2019 Pazartesi 20:59
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 10. yılında rahmetle andı.
Altun, Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Siyaset hayatı boyunca demokrasinin, hak ve adaletin yanında duran, vatan ve millet sevdalısı, dava adamı, Anadolu’nun yiğit evladı #MuhsinYazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum."
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