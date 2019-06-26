Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev müze olacak Sivas’ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev, Sivas Valiliği tarafından müzeye dönüştürülecek.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev, Sivas Valiliği tarafından müzeye dönüştürülecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Elmalı köyünde bulunan merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü evi ziyaret ederek, evin durumu ve Yazıcıoğlu’nun evdeki geçmişi hakkında bilgiler aldı. Evi ve bahçesini gezen Ayhan, evin kısa sürede onarılarak kişisel eşyalarının ve fotoğraflarının yer aldığı yaşayan bir müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

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