Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev müze olacak Sivas’ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev Sivas Valiliği tarafından müzeye dönüştürülecek.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev Sivas Valiliği tarafından müzeye dönüştürülecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla’nın Elmalı köyünde bulunan merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü evi ziyaret etti. Burada evin durumu ve Yazıcıoğlu’nun evdeki geçmişi hakkında bilgiler aldı. Ziyarette Yazıcıoğlu’nun evinin içini ve bahçesini gezen Ayhan yaptığı açıklamada, evin kısa sürede onarılarak kişisel eşyalarının ve fotoğraflarının yer aldığı yaşayan bir müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.