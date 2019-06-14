Muhsin Yazıcıoğlu'nun 23 yıl önceki tarihi konuşması yeniden gündem oldu!
Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun 1996 yılında, hükümete desteğini açıkladığı o tarihi konuşma yeniden gündeme geldi.14 Haziran 2019 Cuma 00:57
1996 Temmuz ayında dönemin BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı tarihi konuşma yeniden gündeme geldi. Yazıcıoğlu hükümete destek vereceklerini açıkladı. Yazıcıoğlu'nun o konuşmada söylediği sözler o günleri bir kez daha hatırlattı.
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