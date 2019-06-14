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Muhsin Yazıcıoğlu'nun 23 yıl önceki tarihi konuşması yeniden gündem oldu!

Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun 1996 yılında, hükümete desteğini açıkladığı o tarihi konuşma yeniden gündeme geldi.

14 Haziran 2019 Cuma 00:57

1996 Temmuz ayında dönemin BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı tarihi konuşma yeniden gündeme geldi. Yazıcıoğlu hükümete destek vereceklerini açıkladı. Yazıcıoğlu'nun o konuşmada söylediği sözler o günleri bir kez daha hatırlattı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 00:57
  1. BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu
  2. Nevmettin Erbakan

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