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Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 10’uncu yıl dönümünde anıldı

Kahramanmaraş’ta 10 yıl önce geçirdiği helikopter kazası sonucu vefat eden, BBP’nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10’uncu yılında kabri başında anıldı.

24 Mart 2019 Pazar 12:54
Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 10’uncu yıl dönümünde anıldı

Kahramanmaraş’ta 10 yıl önce geçirdiği helikopter kazası sonucu vefat eden, BBP’nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10’uncu yılında kabri başında anıldı.


Kahramanmaraş’ta, 2009 yılında geçirdiği helikopter kazasında vefat eden Büyük Birlik Partisi (BBP) eski Genel Başkanı Yazıcıoğlu, vefatının 10’uncu yılında Ankara Tacettin Dergahı’nda bulunan kabrinin başında anıldı. Taceddin Dergahı’ndaki anma törenine, Yazıcıoğlu’nun yakınlarının yanı sıra partililer ve sevenleri katıldı. Anma törenine katılan Yazıcıoğlu’nun sevenleri, kabrine gül ve karanfil bırakırken, dua edip gözyaşı döktü.


Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayalinin bir elinde Kur’an bir elinde bilgisayar olan gençlik olduğunu söyleyen Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, "Onun hayal ettiği gençliği yetiştirmek için mücadele ediyoruz. İnşallah bundan sonra da onun ideallerini, onun misyonunu devam ettirmek için tüm teşkilatlarımız ve arkadaşlarımızla birlikte azami gayret göstermeye devam edeceğiz. Çünkü, Türkiye’ye yeni Muhsinlerin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz" dedi.


Türkiye’nin, her yerinden ziyaretçilerin katıldığını anlatan Aslan, bu sene yerel seçimlerden dolayı ziyaretçi sayısında azlık olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:54
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