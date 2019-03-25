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Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 10. yılında kabri başında anıldı

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:18
Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 10. yılında kabri başında anıldı

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10. yılında Tacettin Dergahı’nda kabri başında anıldı.


Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10. yılında kabri başında anıldı. Muhsin Yazıcıoğlu’nun Tacettin Dergahı’nda bulunan kabrine, Yazıcıoğlu’nun ailesi ve çok sayıda vatandaşın gelerek dua etti. Kuran- Kerim’in okunmasından sonra bir konuşma gerçekleştiren Yazıcıoğlu’nın eşiGülefer Yazıcıoğlu, ’’Muhsin Başkanımızbüyük bir davası, fikriyatı ve hayalleri vardı. Taviz vermediği bir ülküsü ve duruşu vardı’’ ifadelerini kullandı.



’’Şehit liderimizi günlük siyasete alet etmemeliyiz’’


Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatı boyunca en zor şartlarda bile taviz vermeden, hak bildiği mücadelesini son nefesine kadar sürdürdüğünü kaydeden Gülefer Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:


“‘Haksız bir davada kalabalıklarla yürüyeceğime, haklı bir davada tek başıma yürüdüm’ dedi ve yürüdü. Ardına bakmadan yürüdü ve bu yolda şehit oldu. Muhsin başkan sadece bizim ve davasına gönül verenlerin değil, tüm mazlumların Muhsin başkanıydı. Türk İslam dünyasının Muhsin başkanıydı. Bu yüzden şehit liderimizi günlük siyasete alet etmemeliyiz ve ettirmemeliyiz. Onun gösterdiği hedefler için koşmalıyız. Yeniden Türk İslam medeniyetinin inşası için şuurlu bir gençlik yetiştirmeliyiz. Liderimiz bizlere ne diyordu; ‘Dik duracağız, düz yürüyeceğiz, doğru söyleyeceğiz’.Aynı zamanda ’Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için, fırıldak olmanın alemi yoktu’ diyordu.’’



’’Suikast süreciyle ilgili her türlü detayı Yazıcıoğlu ailesi olarak en yakından takip ediyoruz’’


Yazıcıoğlu, ’’Muhsin başkan her türlü zorluğa, işkencelere ve zorluğa rağmen dimdik durdu. Davasına hizmet etti. Davasını kendisine hizmet ettirmedi ve gönülleri fethetti. Biz ailesi olarak günlük siyasetten uzak duruyoruz. Suikast süreciyle ilgili her türlü detayı Yazıcıoğlu ailesi olarak en yakından takip ediyoruz. Mevcut delillere göre, dava açılmasını ve suçluların tarafsız ve bağımsız yargı önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Tam 10 yıldır sabrediyoruz’’ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:18
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