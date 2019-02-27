Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesi açıldı

Anda Kardeşe Vefa Derneği Bursa Temsilciliği tarafından başlatılan, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyası çerçevesinde Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne yaptırılan kütüphane törenle açıldı.

Anda Kardeşe Vefa Derneği Bursa İl Başkanı Serkan Güngör törende yaptığı konuşmada, kütüphanesi bulunmayan okullara kütüphane kazandırma gayreti içerisinde olduklarını ifâde ederek, "Kampanyalarımız şu âna kadar iki kütüphaneye destek sağlayarak bizim öncülük ettiğimiz Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesi’ni kurduk. Bugün burada açılışını yaptığımız kütüphanemize maddî ve manevî destek sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bizim de üzerine katkı sunarak ortaya koyduğumuz güzel bir çalışma oldu. Her ülke kitaplar tarafından yönetilir, bizim de ülkemize faydalı olmak adına okumamız gerektiğini ve bunun mücadelesi içerisinde olduğumuzu vurgulamak isterim. Biz gelecek nesillere kitap okumanın önemini anlatmakla beraber, onları kitaplarla fiziken bir arada bulundurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphane hizmete açıldı.