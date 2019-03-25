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Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş’ta anıldı

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel BaşkanıMuhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş’ta Muhsin-i Tavır Platformu tarafından düzenlenen programla anıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 22:16
Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş’ta anıldı

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel BaşkanıMuhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş’ta Muhsin-i Tavır Platformu tarafından düzenlenen programla anıldı.


Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Muhsin Yazıcıoğu’nun hayatından kesitlerin yer aldığı video gösterimi sunuldu. Anma programında yazar Mehmet Işık, edebiyatçı Memduh Atalay, Yazıcıoğlu ailesinin avukatları Kemal Yavuz ve Selami Işık, Muhsin Yacızıoğlu ile ilgili anekdotlar anlattı.


Muhsin Yazıoğlu’nun vatan ve milleti için şehadete erdiğini söyleyen eski Alperen Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı ve Muhsin-i Tavır Platformu Başkanı Ali Kıvrak ise, “Bugünkü programımız Muhsin’i Tavır Hareketi içerisinde olan, Alperen yürekli herkes adına düzenlenen bir programdır. 25 Mart 2009’da vatanı, milleti, devleti için şahadete eren Muhsin başkanı anlama programı düzenledik. Muhsin başkanın vatanı için bir duruş sergilediğini burada tekrar deklare edip, vefatının 10. yılında Muhsin başkanı unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı suikastı düzenleyenlere karşı bir mesaj vermektir” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:16
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