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Çekilen fotoğrafı sosyal medyayı sallamıştı! Kötü haber geldi

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralı olarak sedyede taşınırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada sıkça paylaşılan Suudi Arabistan vatandaşı Muhsin el-Harbi yaşamını yitirdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:58
Çekilen fotoğrafı sosyal medyayı sallamıştı! Kötü haber geldi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaralanan Suudi Arabistan vatandaşı Muhsin el-Harbi (61) hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın Wellington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Muhsin el-Harbi'nin terör saldırısında 5 kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede son nefesini verdiği bildirildi.

Fotoğrafı sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Harbi'nin oğlu Firas el-Harbi de Suudi Arabistan'ın resmi haber kanalı "Al Ekhbariya"ya yaptığı açıklamada Suudi Arabistanlı yetkililerin kendileriyle babasının nakil ve defin işlemleri için iletişime geçtiklerini söyledi.

Harbi, babasının 25 yıldır Yeni Zelanda'da yaşadığını ve ticaret yaptığını dile getirdi.

Muhsin el-Harbi'nin, yaralı olarak sedyede taşınırken işaret parmağı havadayken çekilen fotoğrafı sosyal medyada çokça paylaşılmıştı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye yapılan silahlı terörist saldırıda resmi açıklamalara göre, farklı uyruklardan 49 kişi hayatını kaybetmiş 48 kişi de yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:32
  1. Al Ekhbari
  2. Yeni Zelanda
  3. Christchurch kentinde
  4. kabe cuma namazı
  5. Muhsin el-Harbi

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