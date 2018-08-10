Muhsin Dere Milli Savunma Bakan yardımcısı oldu! Muhsin Dere kimdir?

Türkiye 24 Haziran seçimleri sonrası yeni bir yönetim sürecine girdi. Bu bağlamda devlet kurumlarına atamalar gerçekleştirilmekte. Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Muhsin Dere, Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ticaret Bakan Yardımcılığına ise Fatih Metin atandı.

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MUHSİN DERE KİMDİR?

1976 yılında Sungurlu/Çorum’da dünyaya geldi. Lise tahsilini Çorum Sungurlu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 2000 yılında Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2000-2003 yılları arasında Müfettiş Yardımcısı, 2004-2007 yıllarında Müfettiş, 2007-2010 yıllarında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2008-2009 yıllarında Tariş Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nde (TARİŞ), 2009-2010 yıllarında da Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nde (MARMARABİRLİK) Denetim Kurulu Üyeliği ve 2009-2010 yıllarında Bakanlık Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010 yılında Başmüfettişliğe atandı.

2010-2012 yıllarında, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 2 yıl süreyle İslam İşbirliği Teşkilatı’nda geçici görevli olarak çalışmalarda bulundu. 2012-2016 yıllarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Mayıs 2015-Mayıs 2017 yılları arasında TSE Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 26.08.2016 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcılığı görevine başlayan Sayın Muhsin DERE, aynı zamanda Mart 2017 tarihinden itibaren Teknopark İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Nisan 2017 tarihi itibariyle de Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.