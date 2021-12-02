Muhrarrem İnce'den flaş Abdullah Gül iddiası
Memleket Partisi Genel Başkanı Muhrarrem İnce, katıldığı televizyon programında Abdullah Gül hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muhrarrem İnce, Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programında soruları yanıtladı. Millet İttifakı'nın adaylık tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gül aday iddiası
Gül'ün aday gösterileceğini belirten İnce, "Kılıçdaroğlu vaatlerde bulundu ama adayım demedi. Akşener, "Ben başbakan adayıyım" dedi. Ben en çok aday alan kişinin aday olmasını isterim. Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum." ifadelerini kullandı.