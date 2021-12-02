  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Muhrarrem İnce'den flaş Abdullah Gül iddiası
Siyaset

Muhrarrem İnce'den flaş Abdullah Gül iddiası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muhrarrem İnce, katıldığı televizyon programında Abdullah Gül hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 23:33:00 - 2021-12-02 23:36:01
Muhrarrem İnce'den flaş Abdullah Gül iddiası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muhrarrem İnce, Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programında soruları yanıtladı. Millet İttifakı'nın adaylık tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gül aday iddiası

Gül'ün aday gösterileceğini belirten İnce, "Kılıçdaroğlu vaatlerde bulundu ama adayım demedi. Akşener, "Ben başbakan adayıyım" dedi. Ben en çok aday alan kişinin aday olmasını isterim. Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

CUMHUR İTTİFAKI % 65

Keşke A G olsa ERDOĞAN % 65 le tekrar CUMHURBAŞKANI olsun :))
  • Yanıtla
Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı
Dünya

Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı

İngiltere merkezli medya tetikçisi Reuters, sözde analizinde "Türkiye, sahip olmadığı parayı harcıyor" ifadelerine yer verdi.
Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Gezi finansörü Osman Kavala'nın Avrupalı dostlarından Türkiye kararı!
Dünya

Gezi finansörü Osman Kavala'nın Avrupalı dostlarından Türkiye kararı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "Derhal serbest bırakılmalı" dediği Gezi finansörü Osman Kavala için bir araya gelen Avrupa Konseyi Bakan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay