Muhittin Şahin kimdir? Şeker Fabrikaları AŞ. Genel Müdürü Muhittin Şahin nereli?
Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde yeni atama gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Muhittin Şahin Şeker Fabrikaları AŞ. Genel Müdürü oldu. Peki Muhittin Şahin kimdir? Muhittin Şahin nereli kaç yaşında? Muhittin Şahin hangi görevlerde bulundu?
Resmi Gazete atama kararına göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alınarak boşalan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhittin Şahin atandı. İşte Muhittin Şahin'in hayatı, biyografisi.
Muhittin Şahin kimdir?
Aslen Kırşehir’li olan Muhittin Şahin, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. Uzun yıllar Ankara’da bürokrasinde üst düzey görevler alan Kırşehir’in Dedeli Köyü’nde dünyaya gelen Muhittin Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Muhittin Şahin hangi görevlerde çalıştı?
Maliye Bakanlığı Denetçiliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda Başdenetçi, Sayıştay Başkanlığında Uzman Denetçi, Sosyal Güvenlik Kurumunda Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.