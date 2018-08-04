Mühendislik sıralama 2018 tüm mühendislik bölümlerinin taban puanları

YÖK Hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp ve öğretmenlik programlarının başarı sırası sınırlamalarını genişletti. Peki hukuk başarı sırası ne oldu?

Yükseköğretim Kurulu'nca, Hukuk programları, Mühendislik programları, Mimarlık programları, Tıp programları ve Öğretmenlik programlarının başarı sırası sınırlamalarının genişletilmesine karar verildi. Mimarlık programları - En düşük 250 bininci (250.000) mevcut durumda tıp fakültesini tercih edebilmek için 40 bin, hukuk için 150 bin, mimarlık için 200 bin, öğretmenlik için 240 bin ve mühendislik için 250 bin başarı sıralamasının içinde yer almak gerekiyor.

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