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Mühendislik, mimarlık, tıp, hemşirelik taban puanları 2019 YÖK atlas

ÖSYM 2019 YKS sonuçları son dakika haberi: 12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 sınav maratonu, 15-16 Haziran'da YKS TYT AYT- YDS sınavların yapılmasının ardından milyonlarca üniversite adayı genç YKS 2019 sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM, 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurmasından sonra üniversite adayları üniversite taban puanları 2019, üniversite başarı sıralaması, mühendislik taban puanları YÖK atlas, bilgisayar mühendisliği taban puanları, makine mühendisliği taban puanları, inşaat mühendisliği taban puanları 2019, mimarlık taban puanları 2019, elektrik elektronik mühendisliği taban puanları, Tıp taban puanları 2019, yazılım mühendisliği taban puanları, hemşirelik taban puanları 2019 YÖK atlas tercih sihirbazı üzerinden sorgulamaya başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:14
Mühendislik, mimarlık, tıp, hemşirelik taban puanları 2019 YÖK atlas

ÖSYM 2019 YKS sonuçları son dakika haberi: YÖK atlas tercih robotu. 12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 sınav maratonu, 15-16 Haziran'da YKS TYT AYT- YDS sınavların yapılmasının ardından milyonlarca üniversite adayı genç YKS 2019 sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM, 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurmasından sonra üniversite adayları üniversite taban puanları 2019, üniversite başarı sıralaması, mühendislik taban puanları YÖK atlas, bilgisayar mühendisliği taban puanları, makine mühendisliği taban puanları, inşaat mühendisliği taban puanları 2019, mimarlık taban puanları 2019, elektrik elektronik mühendisliği taban puanları, Tıp taban puanları 2019, yazılım mühendisliği taban puanları, hemşirelik taban puanları 2019 YÖK atlas tercih sihirbazı üzerinden sorgulamaya başladı.

ÖSYM YKS-2019 sınav sonuçlarının son dakika olarak açıkladı. ÖSYM YKS sınav takvimine göre 18 Temmuz’da açıklanması beklenen YKS 2019 sonuçları bir gün öncesinden açıklandı. Üniversite YSK sınavına giren adaylar sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler.

Mühendislik taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Üniversite taban puanları 2019 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

YÖK atlas tercih robotu için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:14
  1. üniversite taban puanları 2019
  2. üniversite başarı sıralaması
  3. mühendislik taban puanları YÖK atlas
  4. bilgisayar mühendisliği taban puanları
  5. makine mühendisliği taban puanları
  6. inşaat mühendisliği taban puanları 2019
  7. mimarlık taban puanları 2019
  8. elektrik elektronik mühendisliği taban puanları
  9. yazılım mühendisliği taban puanları
  10. hemşirelik taban puanları 2019
  11. Tıp taban puanları 2019

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