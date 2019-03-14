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Mühendislerin hiçbir zaman işsiz kalmayacakları vurgulandı

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştılar.

14 Mart 2019 Perşembe 11:41
Mühendislerin hiçbir zaman işsiz kalmayacakları vurgulandı

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştılar.


Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği tarafından düzenlenen “Women Techmakers IWD Düzce 2019” etkinliği, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Alanında deneyimli ve birikimli sektör temsilcilerinin üniversite öğrencileriyle buluştuğu etkinlikte; yazılım sistemlerinden robotik kodlamaya, oyun sektöründen endüstri 4.0’a ve siber güvenlik konuları hakkında misafir konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Kadın erkek ayrımı yapmadan herkesin istediği işte başarılı olabileceğinin vurgulandığı programda, birçok sektörde olduğu gibi teknik konularda da kadınların oldukça başarılı olduğunun altı çizildi. Yaşadığımız yüz yılda iş gücünün yerini, robotların ve bilgisayar sistemlerinin aldığını söyleyen katılımcılar, endüstri 4.0 ile de nesnelerin internet erişimi sağlanarak, akıllı sistemlerin kurulduğunu ve bu sistem sayesinde; daha etkin bir kullanım modeli geliştirildiğini ifade etti. Robotik kodlama, bilgisayar yazılımı, siber güvenlik ile dijital oyun sektöründe iş olanaklarına da değinen konuşmacılar, bu sektörlerde her geçen gün yeni iş kollarının ortaya çıktığını ve kendisini geliştirerek, değişimi takip eden mühendislerin hiçbir zaman işsiz kalmayacaklarını vurguladı. Etkinlik teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:41
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