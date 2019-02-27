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Mühendislere Entegre Mücadele Yönetimi Eğitimi Verildi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Bitki Sağlığında Entegre Mücadele konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:27
Mühendislere Entegre Mücadele Yönetimi Eğitimi Verildi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Bitki Sağlığında Entegre Mücadele konulu eğitim programı gerçekleştirildi.


Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri ve tarım danışmanlarına yönelik başlattığı eğitimlerin üçüncü etabını gerçekleştirdi. Bitki sağlığında entegre mücadele konulu eğitim programında İl Müdürü Mustafa Özen, ziraat mühendislerinin üzerine düşen görevleri hatırlattı. Özen, “Sağlıklı nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için üstümüze düşen sorumluluğu bilerek çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Çiftçilerimizi Entegre mücadele konusunda eğiterek gereksiz kimyasal kullanımını asgari düzeye indirerek, alternatif üretim metotlarına en kısa zamanda geçmemiz lazım” dedi.


Eğitimde Entegre Mücadele, domates güvesine karşı mücadele, biyolojik mücadele, örtüaltı sebze üretiminde biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, bitki koruma ürünlerinin güvenilir ve sürdürülebilir kullanımı ile Maksimum Rezidü Limiti (MRL) kavramı anlatıldı.


Verilen eğitimin sonunda 80 katılımcıya belge verildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:27
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