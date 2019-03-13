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"Mühendis Kafası" etkinliği

Mitsubishi Electric, etkinlikte, genç mühendislere pazarlama ve marka yönetiminin püf noktalarını anlattı

13 Mart 2019 Çarşamba 15:57
"Mühendis Kafası" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da mühendis adaylarına mühendislik ve pazarlama disiplinlerinin sentezi hakkında ışık tuttu.

Şirket açıklamasına göre, Mitsubishi Electric, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Aktiviteler Kulübü "Mühendislik Fakültesi Pazarlama Topluluğu" tarafından organize edilen "Mühendis Kafası" etkinliğinde, genç mühendislere pazarlama ve marka yönetiminin püf noktalarını anlattı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü Ali Rıza Berkem Konferans Salonu'nda iletişim sektörünün önde gelen isimleri ve öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte, pazarlama, marka yönetimi, girişimcilik, e- ticaret ve kişisel gelişim konuları masaya yatırıldı.

Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Ekip Lideri Savaş Ceneviz, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Aktiviteler Kulübü Mühendislik Fakültesi Pazarlama Topluluğu tarafından Doktor Öğretim Üyesi Güzide Öncü Eroğlu Pektaş önderliğinde organize edilen "Mühendis Kafası" etkinliğinde "Marka Yönetiminde Mühendis Etkisi" başlıklı sunumuyla konuşmacı olarak yer aldı.

Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Ekip Lideri Savaş Ceneviz, mühendislik ile pazarlama disiplinlerinin farklı yönleri ve bir mühendisin pazarlama profesyoneli olması yolundaki önemli basamakları anlattı.

Mühendislerin pozitif bilimlerden yararlanarak insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere projeler ürettiğini, pazarlama disiplininin ise işletmelerin veya örgütlerin ürün, hizmet ve düşüncelerinin satılması ve kabul edilmesi için yürüttüğü planlı iletişim faaliyetlerini kapsadığını aktaran Ceneviz, "Günümüzde pazarlama departmanları ile ürün ve hizmetin oluşumunu destekleyen mühendislerin yakın temasta çalışmaları büyük önem taşıyor. İki disiplinin temelinde de yaratıcılık bulunuyor ancak sunuş ve ifade ediş biçimleri farklılık gösteriyor. Önümüzdeki dönemde hedef grupları için değer yaratabilen işletmelerin daha hızlı büyüyeceğine ve yoğun rekabet ortamında sürdürülebilir bir şekilde ayakta kalabileceğine tanıklık edeceğiz." ifadelerini kullandı.


- "Mühendis temelli pazarlama yöneticilerinin analitik düşünmesi değerli"


Savaş Ceneviz, son 18 yılda dünya üzerinde birçok pazarı domine eden global markaların sıralamalarının değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kimi markalar, artık pazarda yer bulamadan yok olup gidiyor veya varlıklarını sürdürmekte zorlanıyor. Bu nedenle hedef kitle ile değer temelli iletişim kurarak işletmenin ürün ve hizmetlerini kar edeceği şekilde sunmak anahtar bir role sahip. Yeni dönemde tüketici isteklerinin daha rasyonel şekilde daha kısa sürelerde analiz edilebilmesi nedeniyle markaların faaliyetlerini, yeni ürün ve hizmetlerini müşteri ile iş birliği içinde birlikte yaratılacaklarına tanıklık edeceğimizi söylemek mümkün. Sanayi 4.0 ve dijital fabrikalar bu talebin yansımaları olarak karşımıza çıkıyor.

Rekabetin kızıştığı ve karlılıkların düştüğü bu dönemde markalar artık birbirlerine benzer, homojen yapıda ürün ve hizmetler sunuyor. Bu noktada Mitsubishi Electric olarak yeni dünya düzeninde işletmelerin müşterilerine kişiselleşmiş, daha esnek, üretim maliyetlerinin optimize edilebildiği ve çok daha hızlı bir üretim modeli sunabilmesi için teknolojiler geliştiriyoruz. Bunu da sahip olduğumuz üstün Ar-Ge, yani mühendislik gücüyle gerçekleştiriyoruz. Mühendislerin yönettiği şirketlerde, diyaloğa ve karşılıklı iş birliğine dayalı bu formül henüz yeteri kadar uygulanmıyor. Mühendis temelli pazarlama yöneticilerinin analitik düşünmesi değerli ancak hedef kitlelere duygusal yaklaşılması kritik düzeyde önem taşıyor."

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:57
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