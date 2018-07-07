Muhaysini'den Dera açıklaması!

Suriye savaşının önemli isimlerinden Abdullah Muhaysini, Dera savaşıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Muhaysini, Dera’daki Sünni direnişçilere seslenerek “‘Dera artık bitti’ diyen yalan söylemiştir. Asıl cihat şimdi başlıyor” dedi.

Dera’daki Sünni muhaliflerin tüm Şam için savaştığını belirttiği konuşmasında Deralı savaşçıların, Esed rejimi tarafından hapishanede tutulan 200 binden fazla Müslüman kadın için mücadele ettiğini söyledi.

''YERYÜZÜNDE ZIRHLANIN''

“Uçaklar hiçbir savaşı bitiremez, yeryüzünde zırhlanın, tüneller kazın ve Allah’a olan ahdiniz için sabredin ve hayırla müjdeleyin” diyen Muhaysini, İdlip merkezli grupların liderlerine seslenerek artık savaşmaya başlamazlarsa insanların onlara müsamaha göstermeyeceğini belirtti.