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“Muhasebede Yeni Teknolojiler” konuşuldu

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu ile Bartın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte muhasebede yeni teknolojiler konuşuldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:18
“Muhasebede Yeni Teknolojiler” konuşuldu

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu ile Bartın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte muhasebede yeni teknolojiler konuşuldu.


Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu (BMYO) ile Bartın Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (Bartın SMMO) iş birliğinde “Muhasebede Yeni Teknolojiler” adlı bir konferans düzenlendi. Bartın Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sezar Karaca’nın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe İş Bankası İŞNET İş Ortaklığı Satış Müdürü Ayhan Akgöz ile TESMER Luca Koordinatörü Cenk İçer konuşmacı olarak katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Bakır “Düzenlediğimiz etkinliklerle öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlıyor, meslek nitelikli bireyler olarak mezun olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.



“Sosyal medyayı ve teknolojiyi kullanmak zorundasınız”


Gelecek teknolojileri ve iş hayatı hakkında konuşan İş Bankası İŞNET İş Ortaklığı Satış Müdürü Ayhan Akgöz muhasebe mesleğinde dünyada yaşanan gelişmeler kapsamında öğrencilere çeşitli önerilerde bulundu.


Artık çok hızlı bir fatura kesen muhasebecinin bir öneminin olmadığını belirten Akgöz, “Günümüz teknolojileri muhasebecilerden daha başka şeyler bekliyor. Meslektaşlarınızla rekabet edebilmek için sosyal medyayı ve teknolojiyi kullanmak zorundasınız. Birleşerek ve ortaklıklar kurarak büyümeli, kurumsallaşmalı ve işinize tutku ile yapmalısınız” diye konuştu.


“Mali müşavirlik işi mühendislik haline gelecek”


Muhasebenin geleceği ile ilgili bilgiler veren TESMER Luca Koordinatörü Cenk İçer ise muhasebecilik mesleğinin gelecekteki temel taşlarının yapay sinir ağları ve dijitalleşme olacağını savundu.


Muhasebecilerin yerini gelecekte yapay zekanın alacağını belirten İçer, “Muhasebecilik yapay zekanın en çok kullanılacağı mesleklerin başında geliyor. Sanayi 4.0, büyük verilerin işlenmesi, robotların üretim yaptığı karanlık fabrikalar ile birlikte mali müşavirlik mesleği bir müşavirlik işi olmaktan çıkıp bir mühendislik haline gelmeye başlayacak. Blockchain teknolojisi,RFID ve OCR sistemi ile muhasebeciler artık depo sayımı yapmıyor, defterler tutulmuyor, gelir tabloları ve bilançolar tamamıyla önemini yitirdi. Bundan sonraki süreçte değişime ayak uyduranlar ayakta kalacak.” şeklinde konuştu.


Etkinliğe Bartın SMMO Başkanı Mustafa Fındık ve yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:18
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