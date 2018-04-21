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Öztürk Yılmaz'dan yeni adaylık açıklaması

CHP'li Öztürk Yılmaz dün cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamıştı. Açıklamasının ardından alay konusu olan Yılmaz "İşi sulandırmayın." ifadesini kullandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:58
Öztürk Yılmaz'dan yeni adaylık açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söylemişti. Bu açıklamaların ardından Yılmaz, espri konusu haline geldi.

Bugün kendisini eleştirenlere yanıt veren Yılmaz, "Bu işin ciddiyetini anlamayanlar, işi sulandıranlar var." dedi.

Öztürk Yılmaz twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"İŞİ SULANDIRANLAR..."

"Değerli kardeşlerim, Çok kritik bir sürece girdik. Dün yaptığım adaylık açıklamamın ardından işin ciddiyetini anlamayanlar veya işi sulandıranlar şunu çok iyi bilmelidirler ki; 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde, CHP’nin adayı, demokrasiyi geri getirmek sorumluluğuyla yollara düşecektir.

"SORUMLULUK AĞIR VE CİDDİDİR"

Bu süreçte yüklenilen sorumluluk, bu kadar ağır ve ciddidir! Bu seçimin telafisi yoktur, sandıkta demokrasi ve cumhuriyet oylanacaktır ve bu iki şeyin telafisi yoktur!

Bu ülke meselesi. Ben de gövdemi taşın altına koyuyorum. Mesele kazanabilmektir. Partim tarafından aday yapılmam halinde yüklenip alacağımızdan eminim."

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:58
  1. öztürk yılmaz
  2. chp
  3. cumhurbaşkanlığı
  4. 24 haziran

YORUM YAZ

  • fetöcütespitfetöcütespit9 dk önce
    sus   ... fetöcü
  • MilletMillet25 dk önce
    Tek güvendiği sümüklü hocasıdır. Aday olsan olsan seçimden sonra fare deliğine girecek adaylardan birisi olabilirsin ancak sen
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