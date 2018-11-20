0553 313 94 23

"Muhasebeci Kenan" nâmlı Öztürk Yılmaz CHP'den kovuldu!

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Öztürk Yılmaz kovuldu.

20 Kasım 2018 Salı 16:50
"Muhasebeci Kenan" nâmlı Öztürk Yılmaz CHP'den kovuldu!

CHP yönetiminin "Türkçe ezan" açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri nedeniyle iki kez "kesin ihraç" talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkındaki nihai karar verildi. CHP Grup Disiplin Kurulu, bugünkü toplantısında Yılmaz'ın parti grubundan ihracına karar verdi.

Yılmaz hakkındaki ihraç kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na göre parti üyeliğini de etkileyecek. CHP Genel Merkezi, bu karara göre Yılmaz'ın CHP üyeliğini de düşürecek.

Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!

CHP'li Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol disipline sevk edildi

Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

CHP'li Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezan isteğine vatandaştan tepki!

Kılıçdaroğlu talimatı verdi! Öztürk Yılmaz kovuluyor

Öztürk Yılmaz disipline verilince çark etti

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:50
  1. Ardahan
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Varank: "120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek."
    1. Bakan Varank: "120 farklı proje..
    2. İİT'den çocuklar için acil çalışma..
    3. Samet Aybaba'dan öğrencilere spor..
    4. Trabzon'da üst düzey terörist ve eşi..
    5. AİHM'in Demirtaş kararı
    6. Yunanistan'ın kamu borcu artışta
    7. TBMM CHP Disiplin Kurulu, Ardahan..
    8. Öztürk Yılmaz CHP’den ihraç mı edildi?
    9. Türk bilim insanından devrim..
    10. Şişli'de yangın! Çok sayıda ekip sevk..
    11. Kars'taki terör operasyonu
    12. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!..
    13. DAEŞ'in kritik isimleri Trabzon'da..
    14. Muhasebeci Kenan CHP'den kovuldu!
    15. UEFA 3. VAR kursu İstanbul'da başladı
    16. Vural'dan derbi öncesi "dostluk" çağrısı
    17. "Düzeltmeden bir yere gitmiyorum"
    18. Su seviyesi yükselince adacıkta 250..
    19. Maduro'dan flaş açıklama! 'Şahsıma..
    20. Toplam kredi stoku 2,8 trilyon lira..
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı