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Muhasebe ve finans eğitmeninden Art sanatı eğitimi

Şahinbey Belediyesine bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezinde Muhasebe ve Finans eğitmeni Yusuf Çakmak, gönüllü olarak öğrencilere ve tesis hocalarına art sanatı ile ilgili eğitim veriyor.

30 Nisan 2019 Salı 16:25
Muhasebe ve finans eğitmeninden Art sanatı eğitimi

Şahinbey Belediyesine bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezinde Muhasebe ve Finans eğitmeni Yusuf Çakmak, gönüllü olarak öğrencilere ve tesis hocalarına art sanatı ile ilgili eğitim veriyor.


Türkiye’de Mikro Art sanatını yapan iki kişiden birisi olan Yusuf Çakmak, eğitmen olarak görev yaptığı Şahinbey Belediyesine bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezinde muhasebe ve finansman eğitiminin dışında Mikro Art sanatı ile ilgili de eğitimler veriyor. Kuş tüyü, fındık fıstık kabukları, hap tanesi, soğan zarı, incir çekirdeği ve akla gelebilecek her türlü küçük objeyi tuval olarak kullanan Yusuf Çakmak’ın yaptığı resimler ise görenlerin dikkatini çekiyor.


“Küçük objelerle dev eserler”


Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezinde Bilgisayarlı Muhasebe eğitimcisi Yusuf Çakmak, Mikro Art sanatına ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirterek, “Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezinde muhasebe ve finansman eğitmeni olarak çalışıyorum ve aynı zamanda sanatın farklı bir dalıyla ilgileniyorum. Mikro art sanatını Türkiye’de yapan iki kişiden birisiyim. Küçük nesneler üzerine resimler çiziyorum. Şahinbey Belediyemizin düzenlemiş olduğu sergilere katılarak yapmış olduğum çalışmaları vatandaşlara sundum ve oldukça olumlu dönüşler aldım. Bu sanatı Şahinbey Belediyemizin de destekleri ile birçok kişiye öğretmek istiyorum. Çünkü kimsenin dikkatini çekmeyen nesnelerin üzerine çizimler yaparak sanata dönüştürüyorum. İncir Çekirdeğinin üzerine Türk Bayrağı çizdim,yumurtanın beyazına resim çizdim. Kahve telfinden resim yaptım. Yani aklınıza gelecek tüm küçük nesneler üzerine farklı çalışmalar yapabiliyorum. Bu sanatı Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun sayesinde daha da geniş kitlelere yayacağımıza inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 16:25
  1. sanat
  2. sergi

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