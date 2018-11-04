0553 313 94 23
impression

Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' siyaset! Muharrem'i silecek

CHP’de adaylık mücadelesi sürerken, büyükşehirlerin adayları da tartışılmaya devam ediyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun İstanbul’a aday olacağını açıklayan Muharrem İnce’nin yerel seçimlerde aday gösterilmeyerek safdışı bırakılacağı konuşuluyor.

04 Kasım 2018 Pazar 07:34
Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' siyaset! Muharrem'i silecek

Geçtiğimiz hafta açıkladığı 105 isimle yerel seçimler için aday belirlemeye başlayan CHP'de adaylık yarışı kızışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran'da seçime girdiği Millet İttifakı'nın ortakları ve perde arkasında ittifak yaptığı HDP ile yerelde de ittifak arayışlarına girerken, bir taraftan da muhalifler için yeni bir plan yapıyor.

CHP'de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için birçok isim aday olacağını açıkladı. Ancak, 24 Haziran seçimlerinde partinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce de İstanbul'da ön seçim yapılırsa aday olacağını belirtmişti. Kulislerde İnce'nin açıklamasının ardından partinin kendisini aday gösterme ihtimalinin olabileceği tartışılmaya başlandı.

İnce saf dışı bırakılacak

Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun adayları ön seçim yapmayarak merkez yoklaması ile belirleyeceği belirtiliyor. Bu kapsamda yerel seçimlerde herhangi bir belediye başkanlığı için Muharrem İnce'nin isminin geçmediği de ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aday göstermeyerek 31 Mart'tan sonra başlayacak olan değişim hareketini de engellemiş olacağı konuşuluyor.

(Yenişafak)

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 07:34
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Kılıçdaroğlu
  5. muharrem ince
  6. CHP
  7. aday

YORUM YAZ

  • bakibaki37 dk önce
    abdullah gül ve daha niceleri silinmiş.miarem ne ki
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kısa dönen askerlik kalkıyor mu?
  1. Kısa dönen askerlik kalkıyor mu?
  2. Bedelli askerlik başvuru süresi..
  3. Kahramanmaraş Milli Eğitim..
  4. İki bakan konuştu: Hepsi yıkılacak!
  5. CHP'nin 15 Temmuz nefreti bitmiyor!..
  6. ABD'nin kirli Münbiç planı
  7. İYİ Parti'de deprem! Akşener'e kazan..
  8. Günün âyet ve hadisi
  9. Muharrem'i saf dışı bırakacak
  10. Milli Görüş cephesinden tepki:..
  11. Erdoğan yazdı! Suudi yönetimi sarsılacak
  12. Ankara’dan Washington’a üç net mesaj
  13. Barcelona'dan muhteşem geri dönüş! 3-2
  14. İtalyanlar resmen duyurdu! İşte Hakan..
  15. Düğün yolunda facia! Genç kızın içine..
  16. İşte Fatih Terim'in hakem Fırat..
  17. 6 Arap ülkesinin katıldığı 'Arap..
  18. Everton 3 puanı 3 golle aldı! Cenk..
  19. Sinan Engin'den flaş yorum: Fatih..
  20. Vizesi uzatılmayan Avustralyalı rahibe..
Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak

Günün Karikatürü

3 Kasım 2018
Bunu yapan yandı! İlk cezayı o yedi
Bunu yapan yandı! İlk cezayı o yedi
Fransız filozof Derrida: 1928'de yapılan inkılap değil 'harf darbesi'ydi!
Fransız filozof Derrida: 1928'de yapılan inkılap değil 'harf darbesi'ydi!