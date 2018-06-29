Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi bozguna uğratan vaat!

4 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanlığına aday olan CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin ve İyi Parti’nin adayı Meral Akşener’in Suriyeli karşıtı izlediği politika çok tartışılmıştı. Suriye’de 7 yılı geriden bırakan iç savaştan kaçıp ülkemize sığınan Suriyelileri hedefe koyarak, Avrupa’daki gibi göçmen karşıtı bir politika yürüten ve Akşener ve İnce’nin söylemlerinin bir karşılığının olmadığını Kilis, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa ve Hatay’daki sandık sonuçları ortaya koydu. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarında Suriyelilerin en çok yaşadığı 7 ilde sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı. İnce ve Akşener ise seçim meydanlarında dile getirdiği Suriyeli karşı politikaları ters teperek beklediklerini alamadılar.

En fazla Suriyeli’nin yaşadığı 7 ilde Erdoğan’ın ve partilerin oy oranları şu şekilde oluştu:

Suriyelilerin en çok yaşadığı 7 ildeki oy dağılımı gösteren infografik.130 bin nüfusu olan ve bir o kadar da Suriyeli’nin yaşadığı Kilis’te Erdoğan yüzde 70, AK Parti ise yüzde 50 oy aldı. Meral Akşener ve Muharrem İnce, seçim sürecinde ‘Suriyelileri geri göndereceğiz, yardımları keseceğiz’ derken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Güvenli bölge oluşturduktan sonra zaten Suriyeli kardeşlerimiz kendileri dönecektir’ ifadelerini kullanmıştı.

"ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ"

İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 11 Haziran’da yapılan partisinin Kahramanmaraş mitinginde, Suriye ile ilişkileri düzelteceklerini vaadederek, “4 milyon Suriyeli kardeşimizi sağ salim ülkesine göndereceğiz. Halep’te iftar edeceğiz” demişti.

"BAYRAMA GİDEN SURİYELİLERİ ALMA"

CHP’nin adayı Muharrem İnce ise katıldığı bir televizyon programında “4.5 milyon Suriyeli Türkiye’de yaşıyor. Bayram’da gidiyor 72 bin kişi, 1 hafta 10 gün kalıyor, sonra geri dönüyor. Eğer sen gidip 10 gün kalıp geri gelebiliyorsan kal orada devamlı. Ne diye geliyorsun, tatile mi geliyorsun? Demek ki şartların uygun. Gittikten sonra kapatırım kapıyı kalırsın. Burası aşevi mi? Benim ülkemin insanları işsiz” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Şafak