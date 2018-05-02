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Muharrem İnce sessizliğini bozdu: Beni aday yaparsanız...

CHP'nin olası Cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Partim beni aday yaparsa sırtımdaki teri hiç soğutmayacağım. Yorulmak bilmeyeceğim" dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:59
Muharrem İnce sessizliğini bozdu: Beni aday yaparsanız...

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları hakkında konuştu.

İnce cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"MEMLEKETİ GECE GÜNDÜZ ÖRGÜTLEYECEĞİZ"

CHP'li İnce; "Partim beni aday yaparsa sırtımdaki teri hiç soğutmayacağım. Yorulmak bilmeyeceğim. Faşizmden, baskıdan, zulümden, adaletsizlikten; kurtuluşu kolektif bir ruhla memleketin her zerre toprağında hiçbir ayrım yapmadan gece gündüz örgütleyeceğiz." dedi.

"KİM ADAY OLURSA ONUN İÇİN ÇALIŞIRIM"

Kendisi aday gösterilmezse tavrı ne olur sorusunu da yanıtlayan CHP'li İnce; "Bu mücadele isimleri aşan bir mücadele. Partimin adayı kimse; Genel Başkanımız kimi aday gösteriyorsa benim de adayım odur. Sanki kendim adaymışım gibi çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:59
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  2. Muharrem İnce
  3. CHP
  4. 24 Haziran seçimleri

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