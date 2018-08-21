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Muharrem İnce'yi yine mi Amerikalılar aradı?

Mahmut Övür bugünkü köşesinde kur manipülasyonundan sonra “kanal İstanbul’u durdurun” çağrısını yaparak algı operasyonuna destek veren Muharrem İnce ile ilgili "Acaba İnce'yi yine Amerikalılar mı aradı?" sorusunu sordu.

21 Ağustos 2018 Salı 14:05
Muharrem İnce'yi yine mi Amerikalılar aradı?

Dolar kuru üzerinden Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıları fırsat bilerek "Kanal İstanbul'u durdurun" çağrısında bulunan Muharrem İnce'ye tepki göstererekj "Acaba İnce'yi yine Amerikalılar mı aradı?" diye sordu.

İşte Övür'ün yazısından o bölüm;

"CHP'nin bu noktaya gelişinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katkısı büyük. Kılıçdaroğlu, Gezi'de başlayan 17-25 Aralık ve TIR operasyonlarıyla süren kuşatmaların hep yanında yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimine bile "kontrollü darbe" diyerek FETÖ'yle aynı dili kullandı.

Şimdi başa dönelim ve ABD'nin Kanal İstanbul'a karşı çıkışını hatırlayalım. Bu Türkiye solunun Gezi kalkışmasındaki en önemli talebiydi. Gördüğünüz gibi mesele üç beş ağaç değil, küresel hesaplaşmaydı.

CHP bu hesaplaşmada negatif bir rol oynadı. Bu rolü son olarak sahiplenen isim de CHP'nin başına geçme hesapları çöken Muharrem İnce'ydi. İnce'nin, kur manipülasyonuna karşı ilk önerisi neydi biliyor musunuz? "Kanal İstanbul'u durdurun"

Şimdi soralım; ABD'lilerin Kanal İstanbul'a karşı çıkışlarıyla, İnce'nin önerisinin çakışması tesadüf mü?

Acaba İnce'yi yine "Amerikalılar mı aradı?"

(...)

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 14:05
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Mahmut Övür
  4. CHP
  5. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • melih53melih5339 dk önce
    bence sayın ince önce halk adına yönetimde oldukları işbankın iştiraklerinin bazısında başlayan borsadaki borsa paylarının organize sistemli el**değişimini engellesin.**??talimat kimden**..oraya eğilsin biraz sayın ince..sayın kılıçdaroğlunun zaten haberi var.olmaması imkansız.***onun için ona sormaya gerek yok ..ona belki bu iş ne iş **?*diye sorulabilir..dünyada örneği yokta.**?_?
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