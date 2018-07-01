Masum Türker'den "Muharrem İnce" açıklaması

24 Haziran seçimlerini kaybeden CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, Demokratik Sol Parti liderliğine oynadığı iddiaları çeşitli kulislerde dillendirilmeye başlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmekte direnince, İnce ve ekibinin alternatif olarak DSP’ye yöneldiği ileri sürüldü. Yeni Şafak’a konuşan Ekonomiden sorumlu Devlet eski Bakanı ve DSP eski Genel Başkanı Dr. Masum Türker, “Demokratik Sol Parti’nin mevcut bir genel başkanı ve yönetim kadroları var. DSP içinde lider arayışı yok” dedi.

BU SÖYLEMLERE KULAK VERMEYİN

Türker, İnce’nin CHP’den fazla oy olmasının CHPli küskünleri umutlandırdığını söyledi. DSP kadrolarının kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Türker, “Bu tür söylemlere kulak vermekten çok, yarını inşa etme yolunda kendilerine göre yol haritasını gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu yeni sistem gösterdi ki, DSP kültürüne, anlayışına ihtiyaç var. Baraj DSP’nin önünü kesemez, yeter ki siyasetçiler halka ulaşsın” dedi.

DSP LİDERİNİ DEĞİŞTİRECEK DEĞİL

24 Haziran seçimlerinde DSP seçmeninin başka liderleri desteklemiş olabileceğini dile getiren Masum Türker, “İttifaklar sürecinde farklı liderlere destek verildi diye, insanlar kendi varlıklarından vazgeçiyorlar demek değil. Türkiye’de yeni bir sistem başladı. DSP önündeki en büyük engel olan baraj sorunu kalktı” değerlendirmesinde bulundu.