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Muharrem İnce: Helalinden yüzde 31'imiz var

24 Haziran seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan ve gözünü şimdilerde CHP Genel Başkanlığı koltuğuna diken Muharrem İnce, "Helalinden yüzde 31'imiz var, bu 31'i 51 yapabiliriz" diye konuştu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:55
Muharrem İnce: Helalinden yüzde 31'imiz var

24 Haziran seçimlerinde milletin tercihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olunca CHP'de liderlik krizi çatlak verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kılıcını çeken Muharrem İnce, en kısa sürede kurultayın toplanmasını istiyor.

Teşekkür mitingleri adı altında 81 ili gezeceğini açıklayan Muharrem İnce, ziyaretlerinde sürekli CHP Lideri'ni hedef almaya başladı.

"HELALİNDEN 31'İMİZ VAR"

Cumhuriyet Gazetesi'ne röportaj veren İnce, derdinin polemik değil Türkiye olduğunu belirterek "Helalinden bir yüzde 31’imiz var, bu 31’i 51 yapabiliriz. Bu umudu tüketmemek lazım, yok etmemek lazım." dedi.

"GENEL BAŞKAN'A TEKLİFİMİ YAPTIM"

Muharrem İnce, şunları söyledi: "Derdim bir polemik değil, koltuk değil, derdim Türkiye. Helalinden bir yüzde 31’imiz var, bu 31’i 51 yapabiliriz. Bu umudu tüketmemek lazım, yok etmemek lazım. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Sayın Genel Başkan’a bir teklif yaptım. Bu yaptığım teklifi, örgütün kamuoyunun bilmemesi doğru olmaz. O zaman kapalı kapılar ardında bir pazarlık olurdu. Benim derdim bir pazarlık değil. Ben Türkiye’nin bir gerçeğini önce Sayın Genel Başkan’a aktardım. Sonra bu teklifi kamuoyu ile paylaştım. Örgütümüzün, yurttaşlarımızın bunu bilmeye hakkı var. Yani 4,5 milyon insan CHP’ye oy vermemiş ama cumhurbaşkanı adayına oy vermiş. Bu insanların bunu bilmeye hakkı var."

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:55
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

  • FurkanFurkan41 dk önce
    Tabi tabi ...ekmelettinde %38 almıştı ona bakarsan
  • kayıkayı12 dk önce
    avut kendini biliyoruz kimlerden sana oy geldiğini.
  • Faruk HarmanFaruk Harman40 dk önce
    Helalinden 31 :)))))))
  • sukrusukru31 dk önce
    Maarrem çok sıkıştırma gandiyi.Sonunda herkesin bildiği gerçeği açıklamak zorunda kalacak.Sana gel bakalım maarrem biz tayyibin seçimi kazanacağını biliyorduk hiç değilse millet vekili sayısını kırpabilmek için hdpkk ile oy değişimi yapmadıkmı,biz seçmenimizi vekil seçiminde hdpkk,ya onlarda cumhurbaşkanı sçiminde seçmenlerini sana yönlendirmedimi deyince napcan de bakayım hele.
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM23 dk önce
    TBMM de CİNSEL TACİZDEN DOSYASI OLAN TEK KİŞİ MUHARREM İNCE DİR. Tecavüz olayı ortaya çıkan eski genel başkanları Deniz Baykıl dan sonra muharrem tam Chp ye göre bir aday. Zaten RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ın karşısına çıkarabilecekleri aday kaliteleri ancak bu kadarmış.Tecavüzcü den sonra TACİZCİ yakışır.
  • sukrusukru27 dk önce
    Yazdığı şiire göndermede bulunmuş millet.Millete kalkışma böyle oyalan diyor yani.
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