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Muharrem İnce sözünde 7 gün durabildi! Kurultay çarkı

24 Haziran seçimlerinden sonra ağzından kimsenin "kurultay" kelimesini duyamayacağını söyleyen Muharrem İnce, 7 gün sonra çark ederek gözünü CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dikti.

03 Temmuz 2018 Salı 13:37
Muharrem İnce sözünde 7 gün durabildi! Kurultay çarkı

24 Haziran seçimlerinde yaşanan hezimet, CHP'de taşları yerinden oynattı.

Seçimlere CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak katılan Muharrem İnce, aldığı seçimyenilgisinden sonra CHP Genel Başkanlığı görevine aday olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir dille söyledi.

Özel bir yemekte yapılan bu teklifi Kemal Kılıçdaroğlu"siyasi nezaketsizlik" olarak nitelendirdi.

İnce'nin bu sözleri, sadece 7 gün önce yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

"KURULTAY DUYAMAYACAKSINIZ"

Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile bir araya gelen İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 13:37
  1. muharrem ince
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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