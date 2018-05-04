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Muharrem İnce'nin ekibi hazırlıklara şimdiden başladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen Muharrem İnce'nin ekibi hazırlıklara da başladı. İnce adına hazırlanmış propaganda afişleri basılmaya başlandı bile.

04 Mayıs 2018 Cuma 08:08
Muharrem İnce'nin ekibi hazırlıklara şimdiden başladı

CHP'nin yarın açıklayacağını duyurduğu cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bugün sıcak gelişmeler yaşandı. İlhan Kesici'nin "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı" açıklamasından sonra İnce'nin adının yarın büyük ihtimalle açıklanacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Öte yandan CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması beklenen salona asılacak afişlerinin de matbaada hazırlandığı ortaya çıktı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce sloganının yazdığı görüldü.

İşte İnce’nin matbaada hazırlanan o afişi:

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 08:08
  1. Yalova
  2. Muharrem

YORUM YAZ

  • Abdullah Abdullah 1 sa önce
    Hayırlı olsun
  • Aksel CESURAksel CESUR50 dk önce
    Aç tavuk kendisini darı ambarında zannedermiş, güvenceymiş (!) , yesinler ...
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