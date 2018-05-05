Muharrem İnce'nin adamları Rabia yapan vatandaşa saldırdı!

CHP, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olarak Muharrem İnce’yi gösterdi. Adaylık açıklamasının ardından Hacı Bayram Veli Camii’ne giden Muharrem İnce ve onu takip eden CHP’liler cami çıkışında yolda ‘Rabia’ işareti yapan vatandaşa saldırdı. Muharrem İnce de CHP’lilerin ‘Rabia’ işareti yapan vatandaşa tartaklamasına ses çıkarmayarak yoluna devam etti.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

CHP’nin adayı Muharrem İnce, Cuma Namazını kıldığı Hacı Bayram Camii’nden 1. Meclis’e doğru yola çıktığı sırada sokakta bir vatandaşın ‘Rabia’ işareti yapınca CHP’lilerin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen vatandaşı CHP’lilerin elinden polis kurtardı. Vatandaş bir işyerine alınarak korumaya alındı.

CAMİDE DE TANSİYON YÜKSELDİ

Gerginlik bununla da sınırlı kalmadı. Seçim kampanyasını camiden başlatan Muharrem İnce’ye cemaatten de tepki vardı. İnce ile birlikte cami önüne gelen CHP’lilerin Cuma saatinde de alkışlamaya devam etmesi cemaati kızdırdı, tansiyon yükseldi. Devreye yine polisler girerek ortamı sakinleştirdi.