Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muharrem İnce'nin adamları Rabia yapan vatandaşa saldırdı!

Takiyyeci Muharrem İnce'nin camide göz boyamasının ardından 1'inci Meclis'e yürüdüğü sırada CHP'lilerin, Rabia işareti yapan bir vatandaşa saldırdığı ortaya çıktı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:31
Muharrem İnce'nin adamları Rabia yapan vatandaşa saldırdı!

CHP, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olarak Muharrem İnce’yi gösterdi. Adaylık açıklamasının ardından Hacı Bayram Veli Camii’ne giden Muharrem İnce ve onu takip eden CHP’liler cami çıkışında yolda ‘Rabia’ işareti yapan vatandaşa saldırdı. Muharrem İnce de CHP’lilerin ‘Rabia’ işareti yapan vatandaşa tartaklamasına ses çıkarmayarak yoluna devam etti.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

CHP’nin adayı Muharrem İnce, Cuma Namazını kıldığı Hacı Bayram Camii’nden 1. Meclis’e doğru yola çıktığı sırada sokakta bir vatandaşın ‘Rabia’ işareti yapınca CHP’lilerin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen vatandaşı CHP’lilerin elinden polis kurtardı. Vatandaş bir işyerine alınarak korumaya alındı.

CAMİDE DE TANSİYON YÜKSELDİ

Gerginlik bununla da sınırlı kalmadı. Seçim kampanyasını camiden başlatan Muharrem İnce’ye cemaatten de tepki vardı. İnce ile birlikte cami önüne gelen CHP’lilerin Cuma saatinde de alkışlamaya devam etmesi cemaati kızdırdı, tansiyon yükseldi. Devreye yine polisler girerek ortamı sakinleştirdi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:31
  1. muharrem ince chp
  2. Rabia

YORUM YAZ

  • ahmetahmet40 dk önce
    rabia işareti yapan adamın muharrem incenin mitinginde ne işi var, akpnin mitinginde biri zafer işareti yapsa ne olacak bir tahmin edin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yunanistan'da gözaltına alınan işçi iade edildi!
  1. Yunanistan'da gözaltına alınan işçi..
  2. Baş dönmesinin 5 nedeni
  3. Ankara Valisi’nden Mamaklılara çağrı
  4. Kunduz istilasına başkan öyle bir..
  5. Sivasspor'dan çok sert..
  6. Bademcik taşlarından kurtulmak için...
  7. Türkiye özlemi çeken Osmanlı torunları
  8. Başakşehir'e darbe vuran Sivas'dan çok..
  9. HDP, Demirtaş'ın adaylığı için başvurdu
  10. A vitamininin vücuda 5 etkisi
  11. Gözaltına alınan belediye işçisi..
  12. Muharrem İnce bol keseden atmaya başladı
  13. İttifakın adını Haberal koymuştu..
  14. Cumhurbaşkanı Erdoğan oynanan yeni..
  15. Filistinliler Ramazan hazırlığına..
  16. Dünyanın en tuhaf yasağı: Renkli..
  17. Yılın transfer bombası! Antoine..
  18. Romalı yıldızdan "Galatasaray" itirafı
  19. AK Parti mitinginde ittifak pozları
  20. Türkiye ile Irak arasında Mutabakat..
Kuveyt Türk
Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...